Inusuale Natale versione drive in per la Cestistica. È festa per i bimbi

Nell’anno orribilis del COVID la Cestistica è riuscita a far sorridere comunque i propri tesserati. Grazie alla collaborazione del Comune di Pescia e dell’Azienda Speciale dei Fiori della Toscana che ha concesso l’utilizzo del piazzale antistante il mercato, con uno speciale DRIVE-IN, i giovani atleti, accompagnati dalle loro famiglie, hanno potuto rivedere i loro allenatori per i classici auguri e con i loro genitori hanno partecipato ad un insolita gara di tiro a squadre prima di ricevere i doni offerti da Madras SRL, Bonini Piante, Brandani Gift Group e Banca di Pescia e Cascina. Un pomeriggio spensierato in un momento sicuramente complicato anche per lo sport che ha evidenziato la voglia, la passione, l’entusiasmo di tutto lo staff della Cestistica, dei tesserati e delle loro famiglie con la speranza di ripartire presto.