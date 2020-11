Interruzione energia elettrica. Ecco le vie

Enel comunica che per domani, giovedì 5, dalle 10 alle 14, è prevista un’interruzione elettrica necessaria a seguito rifacimento di una linea BT in uscita dalla cab. IL CHIODO in via Vincetro a Pescia a causa deterioramento sostegni.

Le vie interessate sono:

via stelle 30, 34, da 38 a 42a, 46, da 50 a 52, 39/41, da 43 a 51, via vincetro da 58 a 58a, da 58/p a 60/a, da 66 a 68, 15, 19, 23, via comunale romana da 21 a 29, snc.

Dalle 10 alle 17 saranno invece interessate: via vincetro da 22 a 28a, 36, 42, 46, 50, 74ap, 7, 11, +sn, via stelle da 25 a 33a