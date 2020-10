Test sierologici per i più giovani. Due-giorni in piazza

I prossimi 7 e 8 novembre il Comune di Pescia, su iniziativa del sindaco Giurlani e in collaborazione con l’Ausl Toscana centro, organizzerà una due-giorni di screening sierologici della popolazione tra i 18 e i 40 anni.

I pesciatini potranno aderire all’indagine epidemiologica per verificare la prevalenza di anticorpi a SARS-CoV-2. Il numero dei posti è naturalmente limitato, probabilmente 200. Nei prossimi giorni saranno resi noti i requisiti per l’accesso.

Obiettivo dello studio è verificare la prevalenza di anticorpi al coronavirus SARS-CoV-2 tra la popolazione, con età compresa tra 18 e 40 anni, residente nel Comune.

In caso di positività per gli anticorpi IgG e/o IgM sarà proposto il tampone naso oro-faringeo in modo da verificare la potenziale contagiosità della persona. I risultati ottenuti dall’indagine saranno la base per pianificare azioni di sanità pubblica e affrontare i futuri scenari dell’epidemia Covid-19 sul nostro territorio.