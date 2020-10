Bellissima iniziativa del negozio parrucchiere Senza via di Shampoo che i questo momento così triste per le attività costrette a chiudere alle 18 OFFRE A TUTTI GLI OPERATORI CHE LAVORANO IN BAR, RISTORANTI, PALESTRE, shampoo e taglio in omaggio. Un piccolo momento di relax per una situazione difficile.

Senza via di Shampoo e’ in via Cairoli, 74; telefono 0572478486