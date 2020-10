La Ferraia va in assemblea. Obbiettivo Palio 2021. I 40 anni

Giovedì 15 ottobre alle ore 21,15 è convocata l’assemblea dei Soci del Rione Ferraia.

C’è da discutere ed approvare su: relazione morale del Presidente, relazione finanziaria del cassiere, bilancio consuntivo, nomina commissione elettorale.

L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-contagio.

E’ noto che in virtù dell’emergenza epidemiologica è stato annullato il Palio 2020. Nel quartiere giallorosso si punta, a questo punto a far bene, nell’edizione 2021.

“E’ stata una giusta decisione quella di annullare l’edizione 2020 del Palio -ha detto il presidente Riccardo Michelotti-. L’organizzazione del Palio richiede molto tempo e non possono dunque bastare i mesi di luglio ed agosto per mettere in piedi un’iniziativa del genere, l’appuntamento più importante per la città di Pescia“. “C’era poi la questione sportiva. Per oltre tre mesi gli arcieri non si sono potuti allenare, così come gli sbandieratori e musici. Il rischio dunque di un palio sottotono, qualitativamente scarso, era reale”.

Il Rione Ferraia ha compiuto quest’anno 40 anni. Nel febbraio di quest’anno, appena pochi giorni prima del funesto lockdown, è stata svelata una lapide in pietra a ricordo dei 40 anni della nascita del Rione nei pressi della margine di San Policronio, ristrutturata dal Rione Ferraia nel 1989.

Per gli appassionati di storia, San Policronio è un santo patrono cosiddetto minore della città di Pescia. La storia racconta che la comunità, attribuì al Santo il merito di aver suonato a martello le campane della chiesa di Santo Stefano per chiamare alle armi la popolazione e scongiurare così l’invasione dei nemici pisani.