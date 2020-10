Apre oggi il Polo Pediatrico “Bartoli” alla Pubblica Assistenza. L’inaugurazione, le foto

Quella di oggi sabato 3 ottobre sarà una data destinata a rimanere viva a lungo nella memoria di tutta la Pubblica Assistenza di Pescia ed ad entrare, con tutti i diritti, nella gloriosa storia oltre centenaria dell’Associazione.

Alle ore 16 verrà inaugurato, con una semplice cerimonia alla presenza del Sindaco Giurlani ed altre autorità, il Polo Pediatrico “Sandro Bartoli”, una modernissima struttura realizzata nell’edificio attiguo alla sede storica, che comprende tre ambulatori pediatrici, un ambulatorio infermieristico, una sala d’attesa e locali destinati a servi vari, il tutto studiato, progettato e realizzato a misura dei bambini e dei genitori.

Sarà l’unica struttura realizzata da una associazione ad operare sul territorio garantendo una copertura giornaliera con la presenza di medici pediatrici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.

“E’ questo un traguardo importante per la nostra associazione -afferma il Presidente Florio Giagnoni- che dimostra l’impegno che dedichiamo quotidianamente per dare risposte concrete ai bisogni della popolazione, con particolare riferimento ai ceti più deboli e meno abbienti come prevede il nostro statuto e come, da sempre, ci comportiamo”

I lavori eseguiti al nuovo centro pediatrico, realizzato all’interno dei locali completamente ristrutturati grazie al lascito dell’ingegner Lino Bartoli e che verrà dedicato alla memoria del figlio anche lui volontario della Pubblica Assistenza, sono stati diretti dall’architetto Sonia Favini e dal geometra Roberto Boschi che si è avvalsi della preziosa professionalità di altri validi tecnici per ottenere il miglior risultato possibile.

“Sento il dovere di ringraziare- continua Giagnoni- tutte le aziende e le loro maestranze che hanno realizzato l’opera e tutti coloro che ci hanno dato un aiuto per raggiungere questo importante obiettivo che ci eravamo posti con la consueta serietà che contraddistingue il nostro operare. Un ringraziamento particolare voglio indirizzarlo alla famiglia Bartoli per il prezioso e insostituibile contributo riservatoci. Grazie anche al Lions Club di Pescia per averci donato, tramite l’associazione Amo dell’amore, gli arredi del nuovo polo”.