Bambino positivo al Covid-19. In quarantena una classe dell’Andreotti

“Tutti i protocolli sono stati rispettati e la situazione si trova sotto controllo. Il soggetto interessato sta bene”. Lo ha detto il sindaco Oreste Giurlani nell’annunciare la messa in quarantena di una classe elementare del plesso di Valchiusa.

“I compagni di classe e gli insegnanti dovranno sottostare ad un periodo di quarantena di 14 giorni -ha detto ancora Giurlani-. Se necessario, nel rispetto dei protocolli sanitari, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore“.

L’Asl sta effettuando le indagini epidemiologiche alla ricerca di chi è entrato in contatto con il bambino nelle ultime 48 ore. Il bambino, sempre secondo il primo cittadino, potrebbe utilizzare lo scuolabus per raggiungere la scuola o praticare sport di squadra. “E’ pertanto necessaria una ricerca approfondita per evitare il proliferare del virus”.

Giurlani ha anche detto che sono in corso altri controlli su giovani studenti in altre scuole della città probabilmente entrati in contatto con persone positive al virus.