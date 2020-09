Marco Niccolai. “Rielezione, emozione unica. Sei milioni a Pescia”. Su Giurlani, “aspettiamo la sentenza“. Stilettata agli avversari

“Non era mai successo che ci fosse un consigliere regionale proveniente da Pescia. Questo accadeva nel 2015. Essere stato riconfermato, anche grazie al bellissimo risultato personale che ho ottenuto a Pescia, è un’altra grande emozione”. Lo ha detto Marco Niccolai, appena rieletto in consiglio regionale.

Secondo il politico pesciatino, “gli elettori si sono espressi positivamente sulle battaglie che ho portato avanti sul territorio in questi anni, anche al costo di duri scontri pubblici, e sull’impegno straordinario della Regione per il territorio di Pescia (con circa 6 milioni di euro di investimenti realizzati o programmati)”.

“Grazie di cuore alle migliaia di persone che mi hanno voluto ancora a rappresentarle in Regione”.

Esattamente tra due mesi ci sarà la sentenza del processo a Oreste Giurlani. In caso di condanna potrà essere sospeso dall’attività di sindaco. “La magistratura contabile, ovvero la Corte dei Conti, si è già espressa (con due condanne, ndr). Facciamo esprimere la magistratura penale e poi il Partito Democratico valuterà il da farsi@.

“Le 826 preferenze raccolte sono perfettamente in linea con il risultato del Partito Democratico a Pescia che nel 2015 ottenne il 45% dei consensi a dispetto dell’attuale 28,7%. Nel 2015, poi, ero l’unico candidato pesciatino nel centrosinistra, mentre quest’anno i candidati erano tre, di cui uno fortemente supportato dall’attuale amministrazione comunale”. Il riferimento è a Roi Giorgi.

Poi una stilettata agli avversari politici, “che, in vario modo in questi anni, hanno portato avanti una massiccia campagna di critica frontale nei miei confronti. Tenuto però conto della loro credibilità, in questi anni mi hanno contattato tanti cittadini che non conoscevo e che hanno apprezzato la chiarezza delle mie posizioni. Questo li ha portati a sostenermi in questa competizione elettorale. Non era assolutamente scontato ma è un segnale molto chiaro. L’affetto di così tante persone mi emoziona fortemente”.