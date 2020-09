Contributi a fondo perduto. Aiuto alle imprese

La Regione Toscana ha emanato un nuovo decreto che intende ad agevolare la realizzazione di progetti di investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese, in questo particolare momento di carenza di liquidità, finalizzati alla ripresa dell’attività imprenditoriale attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di sovvenzione. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, anche di nuova costituzione che non hanno operato licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente a partire dal 1 febbraio 2020 e si impegnano a non operarlo nei 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, a partire dalle 9 del 24/09/2020. L’indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: fondoinvestimenti@sviluppo.toscana.it