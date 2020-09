Street Art. Dove vuoi collocare gli originali pannelli? Il voto domenica in piazza del Grano

Domenica 13 settembre 2020, a Pescia, in piazza del Grano, dalle ore 17.30 si esibiranno tre artisti di street art in “Pescia.Zero”.

Tutti e tre, su tre pannelli diversi, con le loro bombolette, daranno vita ad altrettante opere, in orizzontale o verticale, diverse per originalità, creatività, particolarità, ma tutte unite da uno stesso tema: natura ed ecologia. Le misure dei pannelli sono 2,5 metri per 1,25.

Saranno i pesciatini, che si recheranno a visitare l’originale performance, a decidere quale zone di Pescia hanno bisogno di un restyling artistico.

I “punti” selezionati sono sei: il palazzetto dello Sport, il mercato dei Fiori di via Salvo D’Acquisto, la stazione ferroviaria, l’ex carcere di Veneri, lo stadio dei Fiori ad Alberghi, la’rea a verde in piazza Anzilotti, nei pressi di via degli Orti.