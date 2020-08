Paolo Pagni sulla “via del cuore”. Foto, video e interviste dai paesi del terremoto

Il 24 agosto del 2016 l’Italia intera si svegliò con la notizia di un terribile terremoto che aveva devastato Amatrice, Accumoli, Castelluccio, Cascia, Norcia, Preci, Pieve Torina, Assisi, Perugia e tanti altri piccoli paesi.

L’attenzione mediatica si riversò presto su quei borghi: per settimane tutti i telegiornali parlarono in diretta dal “cratere” del terremoto, finchè, come purtroppo sempre accade, l’attenzione andò via via scemando e del terremoto di Amatrice del 2016 si parla ormai solo in occasione dell’annuale anniversario.



L’emergenza epidemiologica di inizio 2020 ha, poi, inevitabilmente monopolizzato l’attenzione dei media e della popolazione, che pare così essersi dimenticata di altri drammi…

Per non dimenticare, la Fondazione Animo Onlus, da sempre sensibile alle tematiche della mobilità sostenibile, della promozione e la valorizzazione del Territorio, ha deciso di organizzare la “Via del Cuore”, un viaggio in bicilcetta che attraverserà tutti quei paesi divenuti loro malgrado così famosi documentando con foto, interviste, dirette Facebook e video la vita, le speranze e il presente di questo territorio. Protagonista del lungo viaggio, in quattro tappe da L’Acquila ad Assisi, è Paolo Pagni, cicloturista che ha già completato diverse volte il Cammino di Santiago, si è cimentato della Patagonia Coast to Coast (www.patagoniacoasttocoast.com) e l’Eurovelo 8 (www.eurovelo8.it).