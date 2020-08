Bocca di Rosa e Valzer per un amore. La musica di De Andre’ in piazza del Grano

L’arena spettacoli realizzata all’interno della storica piazza del Grano a Pescia propone, martedi 25 agosto alle ore 21, un appuntamento imperdibile per gli amanti della bella musica. E’ in programma un intero concerto dedicato al grande Fabrizio De Andre’ nel corso del quale saranno riproposti tutti i suoi popolarissimi successi che lo hanno reso famoso e molto apprezzato. A rasi carico di questo importante evento sarà il gruppo musicale Onda Acustica che ha in Giulio D’Agnello il suo animatore storico. Onda acustica non ama presentare al pubblico le rielaborazioni in chiave creativa delle opere dei grandi maestri della canzone d’autore italiana e reputa che il migliore omaggio sia quello di restituire le canzoni nella forma più fedele all’originale.

Ecco allora il “TRIBUTO A FABER” con le sue canzoni storiche degli anni ’60 e ’70, nelle tonalità ed arrangiamenti originali, con i suoni delle chitarre , delle fisarmoniche e del mandolino. Un appuntamento di alta qualità per una serata destinata a rimanere viva per molto tempo nella memoria di tutti coloro che conoscono ed apprezzano le canzoni di De Andre’ o per coloro che, incuriositi, vogliono ascoltarle per la prima volta. Viste le attuali norme per contrastare il diffondersi del Covid 19. il concerto, esclusivamente dal vivo, avrà il contingentamento degli ingressi.

Per info 0572 1913547