Vince chi…Pescia, parte il concorso a premi con 235 negozi

Tanti premi in buoni acquisto ma, soprattutto, la voglia di rilanciare il tessuto commerciale cittadino che ha peraltro dimostrato tutta la sua qualità e professionalità nel corso dell’emergenza sanitaria e in particolare quando il lockdown era serrato.

Con queste premesse e obiettivi l’amministrazione comunale di Pescia lancia il concorso a premi “Vince chi…Pescia”, che sarà attivo fino al 20 settembre su tutto il territorio comunale, nei 235 negozi che hanno aderito all’iniziativa. Sono esclusi quelli per i quali è vietato effettuare promozioni.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Pescia Oreste Giurlani e dall’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori che hanno ringraziato tutta la macchina organizzativa, invitando nel contempo tutti a venire a comprare a Pescia, anche per questo concorso.

Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ma si basa sul fatto che ogni acquisto di almeno 10 € o 30€ darà diritto alla cartolina che consentirà di partecipare alla estrazione dei vari premi.

Sarà una vetrofania a indicare in modo chiaro se il negozio ha la soglia di 10 o 30 euro, per la cartolina. In linea di massima il minimo di 30 € vale per le attività commerciali e di vendita in genere, oltre ai ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tatuatori. La soglia di 10 € scatta per le attività di servizio, bar e caffetterie, tabaccherie, forni, gelaterie e tutte le attività artigianali in genere. Sul sito ci sarà anche la descrizione completa di negozi e relative condizioni.

Saranno consegnate fino a un massimo di tre cartoline per importi superiori alla soglia prevista.