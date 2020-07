Primo campus post COVID-19

E’ andato di scena a Grosseto, dal 20 al 24 Luglio, il primo campus estivo del dopo COVID-19. Un Campus unico nel suo genere e primo in Italia del dopo pandemia, che ha visto un nutrito numero di partecipanti nonostante siano state strettamente osservate le restrittive regole del DPCM ancora in vigore. Presente per l’occasione anche l’ortopedia Michelotti che come sempre presenta i nuovi ausili per gli amputati e le nuove carrozzine adattabili. Il compito dei tecnici è stato molto impegnativo poiché hanno dovuto adattare la propria disciplina alle nuove regole e come sempre, alla diversa tipologia di disabilità. L’istruttrice di nuoto Erica Picchi ha insegnato le tecniche del galleggiamento e respirazione mentre Moreno Unti ha proposto la disciplina dell’orienteering. Molto bene anche il tennis in carrozzina con Mauro Gioli e l’istruttore di pallavolo e Sitting Volley Roberto Marangone. Fabio Giomi con l’arco con gli amputati agli arti superiori e il maestro di scherma Massimo Rosoni. Molto accogliente invece lo stand di Tiro a Segno con le due pistole Laser messe in campo dall’azienda “Pardini Armi“ proposto da Gino Perondi, del TSN Pescia, che per rendere più appetibili le sue lezioni le ha portate sul piano competitivo con premiazione finale dei primi tre classificati e Diploma di partecipazione per tutti gli assistiti.