Riprende la distribuzione delle mascherine

E’ ricominciata la distribuzione di altre centomila di mascherine regionali. Come è avvenuto il mese scorso, il sindaco di Pescia ha infatti organizzato insieme agli uffici comunali una distribuzione capillare che prevede diversi punti a disposizione dei cittadini: palazzo del Vicario, sede comunale, il Mefit, il mercato dei fiori, il punto informazioni di Collodi e la montagna pesciatina.

“Continuiamo nella distribuzione delle mascherine, che sono ancora necessarie nei luoghi affollati – ha dichiarato il sindaco di Pescia Oreste Giurlani. Ringrazio i dipendenti comunali e tutti i volontari della protezione civile e della Croce Rossa che ci permettono di svolgere questo compito per conto della regione Toscana, che viene avvisata in tempo reale della distribuzione attraverso un’app dedicata, che scarica il numero delle mascherine consegnate , in gruppi di dieci, incrociando i dati del cittadino che va a ritirarle con la tessera sanitaria“.

In piazza Mazzini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, presso la tenda della Protezione Civile, oppure al numero 17. L’altro punto di consegna è al Mefit dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. A Collodi verrà utilizzato il punto di informazioni turistiche il venerdì, sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, mentre in montagna saranno le pro loco e i circoli.