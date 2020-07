Poste a Collodi, Petrabuona e Vellano. Ampliati gli orari

La direzione provinciale di Poste Italiane ha accolto la richiesta di Giurlani al riguardo dell’ampliamento dell’orario di apertura degli uffici postali di Collodi, Pietrabuona e Vellano.

Da lunedì prossimo l’ufficio postale di Collodi, posto in piazza Umberto Ciomei 1, sarà aperto sei giorni; lo stesso quello in via Mammianese 201 a Pietrabuona, mentre quello di Vellano, in via Mammianese 305, aumenta a due giorni settimanali la propria apertura.

Nella missiva inviata alla direzione provinciale, Giurlani aveva fatto riferimento alle lunghe file in queste filiali e quindi, pur comprendendo tutte le problematiche esistenti, si ribadiva come fosse necessario che le poste avessero un orario di apertura molto più esteso.

“Grazie al direttore La Cava, con il quale abbiamo un rapporto di collaborazione e stima reciproca”, ha detto il primo cittadino.