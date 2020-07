La Randonnèe di Pinocchio si sposta al 6 settembre. Tre percorsi

La quarta edizione della gran fondo in mountain bike “Randonnèe di Pinocchio” si correrà domenica 6 settembre.

Sono previsti tre percorsi con diversi gradi di difficoltà per un totale di 305 km di territorio tracciati. Per chi ha “chilometri nelle gambe” c’è il percorso Extreme di 210 chilometri con 4302 metri di dislivello attraverso la Toscana, dalle dolci colline dell’entroterra al mare della Versilia passando anche per il San Pellegrino in Alpe.

Secondo gli organizzatori “è un percorso di resistenza adatto a chi cerca una sfida con sé stesso”. L’Extreme è valevole per il campionato italiano su strada Extreme.

Poi c’è il percorso Classic, o Classic Gravel (per biciclette Grave), di 66 km e 1600 metri di dislivello. Un viaggio nella terra del burattino più famoso al mondo. Attraversa le colline del borgo di Montecarlo e passa da Collodi a salutare il “Pinocchione”.

Il Family, 32 km con 594 di dislivello, è il percorso ideale per famiglie che desiderano trascorrere un pomeriggio insieme tra le colline della Toscana. Adatto a qualsiasi preparazione atletica e ad ogni età.

Per informazioni e/o iscrizioni telefonare allo 0572 451908 o su www.larandonneedipinocchio.it