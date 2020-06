Interruzione energia elettrica sabato dalle 10

Interruzione energia elettrica sabato 27 dalle 10 alle 17,30 per interventi di scollegamento gruppo elettrogeno alla cabina di Uzzano e rimessa in servizio tratto Linea MT tra cabina Ricciano e cabina Uzzano. Le vie interessate sono: via Colli di Uzzano, 45, via Bardelli da 2 a 4, da 10 a 18, da 22 a, 30, 34/36, da 42 a 48, da 1 a 5, 13, 17, 25; via Forti da 2 a 4, da 10 a 12, da 3 a 9, da 17 a 23, p10, p9; via Fonte Maggino da 2 a 4, da 8 a 12, da 1 a 5; via Traversa Pesciatina 2, da 2b a 6, 10; via Colli Uzzano 2, 8, da 12 a 34, 5; via Barsanti da 1 a 7, da 11 a 13; via Dini da 2 a 4, 4b; via Cavour 2, da 10 a 12; via Garibaldi 2, 3, 7; via IV Novembre 4, 1, 7; Piazza Umberto 12, 3; vicolo Lupori da 2 a 4; via Pagni da 2 a 8; via Tassinaia 1; via Follavento; via Querceta 3; piazza S. Jacopo 1.