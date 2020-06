Floratoscana in Senato. Bartoli: “Crisi da pandemia sottostimata”

Floratoscana, con il suo direttore Simone Bartoli, è intervenuta alla Commissione Agricoltura del Senato, per discutere sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere Agricole.

“La nostra è una cooperativa che per mercati raggiunti, per comparti serviti e per volumi

di conferimento, riteniamo possa rappresentare uno spaccato significativo della realtà

produttiva italiana“, ha detto Bartoli.

“Nei mesi di marzo e aprile le aziende sono state colpite da un significativo ribasso dei

volumi di vendita, in parte mitigati da una ripresa delle attività del mese di maggio. Ma gli effetti di lungo periodo della crisi generata dalla pandemia riteniamo siano ancora non evidenti e quindi genericamente sottostima”.

Al riguardo del Fondo per le filiere agricole e i possibili sostegni al settore, Bartoli invita a prendere spunto dal modello olandese. “E’ garantito un ristoro diretto per le aziende che hanno avuto danni superiori al 30% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel caso olandese il periodo è 12 marzo – 11 giugno 2020, per un totale di risorse messe a disposizione pari a 650 milioni di euro”. “Auspichiamo che il Fondo per

le filiere in crisi, in Italia, preveda un ristoro pari almeno al 50% delle perdite subite nel periodo di marzo e aprile 2020 in confronto con lo stesso periodo del 2019″.