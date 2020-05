Interruzione energia elettrica in zona Alberghi. Ecco le vie

Giovedì 14 dalle 13 alle 17 interruzione energia elettrica programmata per effettuare lavori sugli impianti. Ecco le vie interessate: via Squarciabocconi da 5 a 7, 7p, 15, da 19 a 27, 29p, 2, da 6 a 8ap, 8p, 26, da 30 a 42; via Francesca da 1 a 3, 7, da 7p a 17, da 21 a 25, 37, da 41 a 51; via Mentana da 25 a 27, da 31 a 33, da 37 a 51a, da 51p a 63; via Alberghi da 56 a 62, da 66 a 70, da 74 a 82, 86; via sant’Allucio da 4 a 6, da 10 a 12, da 16 a 22; via Francesca 22, 26, da 30 a 42, fibra, can25; via Alberghi da 103 a 105a, da 109 a 113; via Modigliani da 3 a 3a, da 3/c a 3/d; via Mandria 1, da 5 a 5a, 5p, da 9 a 13; via delle Gardenie da 5 a 11, da 15 a 17; via delle Gardenie 6, da 10 a 14, 20; via Mentana da 12 a 16, 20, 44; via Zei da 2 a 4, da 8 a 20; via Modigliani da 2 a 4, 8; via d’Annunzio da 1 a 7ap; via Mandria 2, da 6 a 8; via Squarciabocconi sn; via Ungaretti da 2 a 8; via Vivaldi da 1 a 17; via Fattori da 1 a 7; via Saba da 2 a 10; via d’Annunzio 2b; via sant’ Allucio 3, 7; via Mameli 1, 1b; via Saba 1p; via Boito 2.