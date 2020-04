Via Fiorentina. Sos per un tetto che rischia di crollare

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito o danno a cose. Nella mattinata di martedì, Vigili del Fuoco e agenti di Polizia Municipale sono intervenuti in via Fiorentina nei pressi di Porta Fiorentina per alcune parti di un cornicione crollato e per il tetto che rischiava, e rischia tuttora, di crollare.

Si tratta della copertura di un appartamento disabitato. A sollecitare per primo l’intervento dei Vigili del Fuoco ed allertare i passanti dell’imminente pericolo, è stato un pesciatino che transita abitualmente da quella strada per andare a fare degli acquisti.

Stando ai primi accertamenti, il tetto è in parte crollato all’interno dei locali posti all’ultimo piano dell’edificio. I pompieri, utilizzando l’autoscala hanno rimosso il materiale pericolante ed alleggerito la gronda che rischiava di cadere in strada e messo in sicurezza l’intera area delimitandola con delle transenne.

Il Comune di Pescia farà nei prossimi giorni un’ordinanza ai proprietari degli appartamenti per l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza.