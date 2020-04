“Trascurata l’importanza sociale delle palestre”. Il programma di Meeting per la riapertura

“La nostra palestra promuove salute e l’esercizio fisico è considerato un’importante modalità terapeutica e di prevenzione per la salute di tanti sportivi di ogni età”.

Niente a che vedere dunque con quei centri dove il culto del proprio corpo diventa un’ossessione.

Ecco perché Gabriele Giachi non si dà pace, dopo la decisione del Governo di rimandare ancora la riapertura di palestre, piscine, centri danza. “Meeting Club promuove stili di vita sani e favorisce una corretta alimentazione”. Lo fa da 40 anni. Nel 2021 Gabriele e Lorena Giusti festeggeranno infatti il 40° compleanno del centro.

“Abbiamo pronto già da alcune settimane un piano per garantire la sicurezza dei nostri utenti -ha detto Gabriele-. Abbiamo provveduto, e lo faremo ancora, alla sanificazione degli ambienti e degli impianti di areazione secondo norme di legge. Saranno distanziati gli attrezzi e saranno contingentati i flussi in cinque fasce orarie durante la giornata ed al termine di ciascuna sessione si procederà alla disinfezione antivirale. La palestra aprirà prestissimo al mattino e chiuderà la sera tardi per garantire a tutti l’accesso in condizioni di sicurezza senza creare assembramenti”.

Nel progetto di Gabriele e Lorena c’è anche di fare attività coordinata all’aperto, sulla terrazza della sede di via del Giocatoio o nei parchi della città.

“Insomma, siamo pronti ad accogliere gli amici in tutta sicurezza e con un bel sorriso”.

Gabriele ha detto di essere preoccupato e di sentirsi in debito morale nei confronti dei collaboratori dipendenti e dei tantissimi utenti, “che saranno compensati con tanti giorni di attività quanti saranno quelli di chiusura”.

“Lo Stato non ci sta aiutando -ha poi affermato-. Fortuna ha voluto che l’emergenza sanitaria ci ha colto senza particolari impegni finanziari, con le banche o i fornitori. Quanto all’affitto dei locali “il proprietario dell’immobile ha compreso la situazione e ci sta aiutando”.

Meeting Club produce ogni giorno dei contenuti, degli allenamenti, che si possono seguire sulla pagina Facebook. La palestra “on-line” proseguirà anche dopo l’emergenza sanitaria.