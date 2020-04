Garzoni con Miramare, Caserta, Boboli e Este nella Giornata europea dei Giardini Storici

Il ricco e variegate patrimonio degli storici giardini d’Europa si è celebrato domenica 26 aprile in mezza Europa.

La prima edizione della Giornata europea dei Giardini Storici ha dovuto rivedere il proprio programma a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tuttavia le “eccellenze verdi” europee hanno realizzato per l’occasione video, gallerie fotografiche e visite guidate virtuali con esperti per far conoscere la ricchezza storica, botanica e culturale di questi giardini.



Lo Storico Giardino Garzoni si è presentata all’appuntamento con una visita illustrata dalla professoressa Maria Adriana Giusti del Politecnico di Torino, membro del consiglio generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e responsabile scientifico per lo Storico Giardino Garzoni. Il contributo della docente è inserito sul sito Pinocchio.it ed è accompagnato da una serie di immagini e da due video (uno da 30 secondi e uno da 111), inseriti anche sui profili facebook e instagram dello Storico Giardino di Collodi e sul canale youtube della Pinocchio-Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

La Giornata Europea dei Giardini Storici (European Day of Historic Gardens) è un evento organizzato dalla European Route of Historic Gardens (ERHG), associazione nata nel 2016 a Lloret de Mar (Spagna) per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei giardini storici europei. Lo Storico Giardino Garzoni fa parte della Route dal 2017 che, al momento, include oltre trenta giardini, di vari paesi: Spagna, Portogallo, Germania, Italia, Polonia, Georgia. I membri italiani della Route, oltre allo Storico Giardino Garzoni, sono: il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, il Giardino di Boboli, la Reggia di Caserta, Villa Adriana e Villa d’Este. L’ERHG è attualmente candidata alla prestigiosa menzione di Cultural Route del consiglio d’Europa.