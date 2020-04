Riapre lo sgambatoio per i cani di via Fiorentina

Lo sgambatoio, che sarà gestito dalle Gav, le guardie ambientali volontarie, sarà utilizzabile su prenotazione, che si attiva chiamando il centralino del comune di Pescia (0572-4920), ogni martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30. Potranno entrare, per un tempo massimo di 20 minuti, tre conduttori alla volta, periodo considerato adeguato alle esigenze degli animali.

“Abbiamo raccolto la richiesta, che riguarda diversi animali con qualche problema di salute e grazie alle sempre preziose Gav possiamo attuare questa sperimentazione -hanno detto il sindaco Giurlani e l’assessore Bellandi- per un servizio che valuteremo in corso d’opera. Insieme a tutto quello che stiamo facendo per le famiglie, le imprese e il territorio, era giusto fare anche qualcosa anche per gli animali, nell’ambito del nostro progetto-contenitore Pescia ama gli animali”.