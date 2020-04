Una barella ad alto biocontenimento per l’ospedale. Grazie a Comune e Zappetto

Grazie alla iniziativa del comune di Pescia e alla generosità di alcuni privati, fra i quali l’associazione Quelli con lo Zappetto, l’ospedale Ss Cosma e Damiano può ora disporre di una barella per il trasporto in biocontenimento, estremamente d’attualità in questo momento di Covid-19.

Si tratta di un dispositivo utilizzato per il trasporto di individui colpiti da una malattia altamente contagiosa, o presunta tale, verso strutture ospedaliere attrezzate per affrontare questa fattispecie. Nel mezzo dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 sarà ovviamente usata per il trasporto di pazienti affetti dal virus in modo sicuro e sterile, senza cioè contaminazioni esterne.

Il costo della tecnologica barella si aggira sui 10mila euro.