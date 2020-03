San Domenico, rischio collasso. Lo sfogo degli operatori

Com’è noto ad oggi sono quattro le persone risultate positive al Covid-19 ospiti della residenza per anziani San Domenico. Tommaso, 88enne, deceduto nei giorni scorsi per l’aggravarsi di patologie già note, Giorgio, 84 anni ricoverato in condizioni stabili al San Jacopo di Pistoia, Catia e Patrizia in buone condizioni in isolamento funzionale presso la struttura.

Per effetto di questi contagi ben 16 operatori sanitari sono congedate dal lavoro, in “quarantena”. Un numero così alto, sebbene ritenuto doveroso, rischia però di mandare al collasso la struttura se la cooperativa che la gestisce, la KCS, non dovesse riuscire a rimpiazzare le assenze in breve tempo.

“La presenza di due casi positivi nella struttura, rende obbligatoria l’attuazione di rigidi protocolli di sicurezza“, è lo sfogo di un’operatrice. “Ancora però non abbiamo il materiale occorrente, come camice monouso, casco di vetro, mascherina con valvola e occhiali“. Quanto ai test tamponi per accertare la positività, non vi è stato sottoposto nessuno degli operatori in quarantena. “Il rischio è che nel frattempo possiamo contagiare i nostri compagni o familiari”. L’auspicio è che il test sia effettuato in tempo brevi a tutti gli operatori ed ospiti della struttura.