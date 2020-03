Coronavirus, l’amaro bollettino in Toscana. Contagi +48%

Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nella giornata di mercoledì, assai di più dei 187 registrato appena 24 ore fa. Ventuno nel territorio pistoiese. Si tratta di 15 uomini e 6 donne, tra i 30 e i 90 anni, tutti in discrete o buone condizioni, per lo più ricoverati al San Jacopo di Pistoia o in isolamento domiciliare.

In queste ore l?ausl sta completando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati.

I contagiati salgono così in Toscana a 1.330 dall’inizio dell’emergenza. Si registrano anche dieci guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), sette guarigioni cliniche e 22 decessi (5 in più rispetto al dato di ieri). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.291. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 587, di cui 160 in terapia intensiva. Sono invece 10.140 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.