Carabinieri e Polizia in campo. Denunce penali ai trasgressori

Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale in campo per verificare il rispetto dei provvedimenti messi in atto dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. I trasgressori potranno essere denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale.

Le pattuglie sono sparse su tutto il territorio comunale, e ad Uzzano, per lo più in coincidenza di valichi, piazze, supermercati e, più in generale, dove risulta più facile creare assembramenti.

L’invito, dunque, è quello di attenersi in maniera rigorosa alle normative. Non uscire di casa se non è strettamente necessario. Tra le raccomandazioni ci sono anche quelle di recarsi a fare la spesa non più di una volta a settimana e di evitare l’accesso nelle filiali di banche o poste.