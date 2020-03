Emergenza Covid-19: numero telefonico dedicato per anziani e persone sole

Per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza delle persone più fragili la Società della Salute della Valdinievole ha attivato un servizio di consegna della spesa a domicilio rivolto ad anziani soli e a persone in condizioni di salute precarie, per i quali lo spostamento dal domicilio non è consigliato.

Il servizio si svolgerà con il supporto degli Enti del Terzo Settore. Saranno infatti i volontari di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza del territorio della Valdinievole, già impegnati da diversi giorni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, a effettuare l’attività di consegna della spesa a domicilio.

Il numero di telefono del coordinamento del servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00 e prevede la consegna dei beni di prima necessità, al massimo due volte la settimana per richiedente, chiamando il numero 0572 479606.