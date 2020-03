Coronavirus, chiusi al pubblico i PuntoAcque

Alla luce dei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali sulle misure di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19, Acque SpA ha disposto la chiusura, da mercoledì 18 marzo fino al 3 aprile incluso (salvo ulteriori disposizioni), dei propri sportelli al pubblico, PuntoAcque. La decisione ha come obiettivo quello di tutelare la salute dei cittadini e del personale, incentivando al contempo il ricorso al call center 800 982 982 gratuito da telefono fisso), oppure lo 050 843 843 (da mobile) agli altri strumenti online My Acque che nel frattempo sono in corso di potenziamento per le pratiche di natura commerciale.