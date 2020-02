Pescia e Borgo; il derby storico per eccellenza

Tempo di derby per il Pescia che ospita il Borgo a Buggiano, squadra in lotta per i play-off e attualmente al sesto posto con 36 punti. Le due compagini si trovano di fronte per la terza volta e il bottino è nettamente a favore dei pesciatini; 1-0 in coppa Toscana e replica nella gara di andata per 4-0. Come tutti i derby l’equilibrio regna sovrano e i ragazzi di mister Bendinelli dovranno tenere alta la guardia per limitare le scorribande azzurre. Fischio di inizio alle 15 al Brizzi di Margine Coperta.