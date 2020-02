Eroina in pieno centro a Pescia. Un arresto

“Colpo” allo spaccio di stupefacenti a Pescia e in Valdinievole. Gli agenti del locale Commissariato, guidati dal dirigente vice questore Floriana Gesmundo, hanno arrestato un nigeriano 33enne residente a Cuneo ma di fatto domiciliato nella nostra città per detenzione ai fini di spaccio di eroina. “L’extracomunitario è stato trovato in possesso di 17 involucri di eroina, ancora da tagliare, che avrebbero garantito almeno 2000 dosi per un controvalore di almeno 40 o 50mila euro“, ha detto Gesmundo.

Il fatto è avvenuto lo scorso martedì. Gli agenti, da tempo, avevano puntato gli occhi su alcuni strani via-vai di giovani nordafricani dal parcheggio di piazza Anzilotti, lungo il fiume Pescia, nei pressi del supermercato Lidl, fin all’interno di un terreno facente parte di un’ampia proprietà disabitata già da alcuni anni.

Nel tardo pomeriggio di martedì due di loro hanno scavalcato la recinzione, mimetizzandosi tra la vegetazione, evidentemente per scambiarsi la merce. Gli agenti in borghese hanno fatto irruzione. I due nordafricani hanno tentato la fuga per via degli Orti. Uno è riuscito ad allontanarsi ed a far perdere le tracce, l’altro, il 33enne nigeriano, è stato invece bloccato ed arrestato.

Aveva indosso 16 involucri di sostanza stupefacente, risultata poi eroina, a cui ne va aggiunto un altro che gli era caduto durante la tentata fuga per un totale di 189,3 grammi. Con sé aveva anche duemila euro, per lo più in tagli da 20 o 50 euro, ed un cellulare che ha dapprima gettato sotto un’autovettura in sosta ma che è stato poi recuperato. Altre banconote sono state rinvenute nell’abitazione.

Proseguono le indagini degli inquirenti.

Gli agenti di Polizia, nelle ore immediatamente successive, hanno effettuato dei controlli accurati, con l’aiuto anche di cani antidroga, per escludere la presenza di sostanze stupefacenti in altri parchi del centro, come ad esempio parco Simonetti, che potevano essere state nascoste o gettate da altri sospettati.