L’ospedale di Pescia diventa set cinematografico sulla violenza alle donne

Il regista Tommaso Santi ha scelto l’ospedale di Pescia per girare alcune riprese del suo cortometraggio “Lontano da Qui” vincitore del bando Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che racconta la vicenda di una donna che cerca di salvare una sconosciuta dalla spirale di violenza in cui è caduta. “Lontano da Qui” affronta un tema di strettissima attualità: le donne vittime della violenza di persone che vivono con loro.

COSA HA DETTO SARA MELANI

“Abbiamo aderito con convinzione al progetto per sottolineare che anche il nostro Ospedale è vicino alle donne: per il secondo anno consecutivo abbiamo infatti ricevuto dalla Fondazione Onda il bollino rosa, l’importante riconoscimento che viene dato agli ospedali che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili”, ha dichiarato il direttore sanitario del presidio Sara Melani.

Le riprese effettuate all’interno del SS Cosma e Damiano hanno riguardato, in particolare, le degenze dove l’attrice protagonista viene ricoverata.