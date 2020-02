Incidente con tre auto. Ricoverati due conducenti

Se la sono vista brutta i conducenti e i passeggeri delle tre autovetture coinvolti nel primo pomeriggio di mercoledì in un incidente su via provinciale Lucchese, nei pressi dall’intersezione con via del Gallo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti giunti sul posto, un furgone che proveniva da Lucca ha rallentato in attesa di svoltare a sinistra verso un piccolo parcheggio nei pressi di un ristorante. L’auto al seguito, una Jeep, ha frenato bruscamente riuscendo in un primo momento ad evitare l’impatto. Ma, ancora dietro, è giunta una Fiat Punto che ha urtato violentemente la Jeep scaraventandola sul furgone, ancora sulla carreggiata stradale.

I conducenti della Jeep e della Punto sono stati estratti dalle auto con la tavola spinale e presi in carico dalla Misericordia di Pescia e dalla Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese. Sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde per accertamenti. Il conducente del furgone non ha avuto bisogno di cure.

Lunghe code.