Cestistica ancora non ci siamo; il derby è del Chiesina

Ancora un no per la Cestistica costretta ad alzare bandiera bianca nel derby contro Chiesina. Finisce 81-59 per gli amaranto al termine di una gara che ha avuto storia fino all’intervallo chiuso 41-35 per gli ospiti. Nella terza frazione il Chiesina allunga con i rossoverdi che non riescono a tenere il passo e il match passa in archivio già al 30′ sul +15, 61-46. Nell’ultimo tempino la musica non cambia con i padroni di casa alla disperata ricerca di riaprire l’incontro ma i chiesinesi non mollano e chiudono in crescendo. Tabellino: Sodini 11, Cappellini 11, Bernardi 10, Passaglia 12, Lorenzi, Romoli, Ghera, Mariottini 7, Ciervo 8, Giovanetti, Gherardini.