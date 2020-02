Taglio erba e spazzamento delle strade. Ecco le vie interessate

Il comune comunica che da oggi 17 a S a giovedì 20, si terrà la pulizia di alcune strade, con taglio erba e spazzamento meccanizzato da parte degli operatori di Alia spa, con modifica della circolazione stradale e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Questo il programma:

LUNEDÌ dalle 16,30 alle 18: viale Unità d’Italia e via Sismondi

MARTEDÌ dalle 8,30 alle 12,30: Piazza Matteotti, via Padre Balducci, via S. Michele. Dalle 14,30 alle 18: via Amendola, via Trieste, Piazza L. Da Vinci

MERCOLEDÌ dalle 8 30 alle 12,30: via San Piero alle Fornaci, viale Fiume, via Lorenzini. : via Norfini, via di Celle, via 8 Settembre

GIOVEDÌ dalle 8,30 alle 12,30: via XXVII Aprile e via Marchionni. Dalle 14,30 alle 18: via Martini, via Turini, viale Europa