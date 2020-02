L’oncologia di Pescia ha un nuovo direttore. Ecco chi è

E’ Ilaria Pazzagli il nuovo direttore della struttura di oncologia dell’ospedale di Pescia. La dottoressa, che è nata in provincia di Siena, ma vive in Versilia, è responsabile del Gruppo Oncologico Multidisciplinare sul tumore mammario per Pistoia e Pescia, ed è membro di numerosi gruppi di lavoro, tra cui il Women for Oncology Italia, il Comitato di coordinamento per le Medicine Complementari in Oncologia e il Comitato aziendale per le Medicine di Genere.

L’oncologia medica del presidio SS. Cosma e Damiano ha un servizio di day hospital e di day service per le terapie (aperto 5 giorni su 7, dalle ore 7.30 alle 17.00), ambulatori specialistici dedicati alle visite, comprese quelle della psico-oncologia e il Cord (Centro di riferimento Oncologico dipartimentale), per le prenotazioni di visite ed esami specialistici collegato al servizio di l’Aiuto Point – (Assistenza, Informazione, Urgenze nel Trattamento Oncologico attivo in tutti i presidi ospedalieri).

La struttura collabora con la Cardiologia (diretta dalla dottoressa Gessica Italiani) per il percorso di Cardioncologia e interagisce con i Medici di Medicina generale.

Il personale è composto da 3 dirigenti medici: oltre alla dottoressa Pazzagli ci sono gli specialisti Daniele Checcacchi e Mauro Iannopollo, e da 9 infermieri coordinati da Fabio Osteri. Lo scorso anno sono state svolte 713 prime visite da parte dei medici della SOS di Pescia incluse quelle effettuate a Pistoia; 1850 prestazioni di Aiuto Point; 280 prestazioni di day hospital e day service; e 400 prestazioni di terapia ambulatoriale.