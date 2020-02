Attenzione alle truffe. Cittadini all’occhio

Il servizio clienti Eni gas e luce mette in allerta i cittadini per le numerose segnalazioni da parte dei Clienti che dichiarano di essere stati contattati telefonicamente da soggetti che si spacciano per operatori di Eni gas e luce ma che propongono offerte di altri fornitori di gas ed elettricità, spesso utilizzando in maniera pretestuosa motivazioni quali una presunta scadenza dei contratti e un conseguente aumento delle tariffe. Il miglior consiglio spiegano è terminare immediatamente la conversazione chiedendo di non essere più richiamati. Per informazioni chiamare il numero verde dedicato 800.689.829