Giornata contro lo spreco alimentare. Da Pescia proposte innovative

Il 5 febbraio ricorre la giornata nazionale contro lo spreco alimentare.

Un fenomeno così nefasto che sta assumendo dimensioni enormi. Ogni giorno, in Italia, 13 mila quintali di pane finiscono nella spazzatura. Tradotto in denaro sono 43 milioni di euro l’anno. Eppure nel mondo il 66% delle persone soffre ancora di seri problemi nutrizionali come denutrizione, malnutrizione, sovrappeso, obesità.

Il comune di Pescia, in tal senso, ha recentemente adottato iniziative virtuose per contrastare lo spreco. Intanto con la costituzione dell’Emporio della Solidarietà, un luogo di distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità. Grazie alla collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza, Caritas diocesana e Comune di Pescia, si potrà sostenere le famiglie in difficoltà che potranno fare spesa utilizzando per il pagamento una tessera punti a scalare.

Poi con l’approvazione nel regolamento Tari, di uno sgravio fiscale fino al 40% sulla tassa dei rifiuti, alle aziende di tipo alimentare che doneranno alimenti all’Emporio della Solidarietà, prima della loro scadenza e comunque in tempo utile perchè possano essere utilizzati dai più bisognosi.