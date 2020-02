Corsa di Silvia. A chi darà il Comune il premio speciale? Le foto

Il ritrovo è dalle 7.30 presso il mercato dei fiori di via Salvo D’Acquisto. La partenza della corsa competitiva è alle ore 9.30. Prima del via sarà rispettato un minuto di silenzio e saranno depositati dei fiori nel punto in cui, l’11 settembre 2018, Silvia fu tragicamente investita, in via del Castellare a pochi passi dalla partenza.

Sono attesi tantissimi atleti per la gara competitiva, lo scorso anno furono 400. Per loro l’organizzazione dei Run…dagi ha predisposto il servizio docce negli spogliatoi del campo sussidiario “Brunelli” in via dei Fiori.

I figli di Silvia, Chiara e Virgilio di 21 e 18 anni saranno anche loro ai nastri di partenza con i pettorali numero 1 e 2.

LA NOVITA’

L’amministrazione comunale ha deciso di conferire un premio speciale alla più giovane partecipante che completerà per prima il percorso agonistico. L’ha detto l’assessore allo sport del comune di Pescia Fabio Bellandi durante la conferenza stampa di presentazione della corsa nella sala conferenze di Banca di Pescia e Cascina.