Quaterna del Pescia; micidiale secondo tempo

Appena un tempo per prendere le misure all’avversario e il Pescia asfalta il Pistoia calcio. Al 23′ G. Cortesi appoggia all’indietro per Scaffai, tiro fuori di pochissimo. Al 47′ Forciare apre le marcature approfittando di una corta respinta ospite su una conclusione di Bottaini. Al 66′ il raddoppio. Conclusione di Pagni, Chiavacci non trattiene e Lepori insacca facilmente. Al 68′ tiro di Soldi centrale. Al 70′ palla a Forcieri cross per la testa di G. Cortesi e fa il 3-0. Al 88′ lancio di F. Biagi per Pagni sulla sinistra che serve il solissimo Ancona ed è 4-0. PESCIA: Cintolesi, Marchetti, Danesi, Scaffai, Avanzati, Lepori (Vitelli), Bottaini (Biagi F.), Foglia (Ancona), Forcieri (Salani), Guazzelli (Pagni), Cortesi G.. A disp.: Ziino, Kamal, Bisanti, Natali. All.: Bendinelli.