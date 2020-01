Al via il corso di potatura all’Istituto Tecnico Agrario; ultimi posti per iscriversi

Termine ultimo 31 gennaio per iscriversi al Corso di potatura dell’olivo organizzato anche quest’anno dall’Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzilotti” di Pescia. Il corso mira a fornire le competenze tecniche di base per la potatura dell’olivo di allevamento e si rivolge a quanti coltivino olivi per hobby o per lavoro. L’attività prevede 18 ore totali, di cui 2 di teoria e il resto di lezione pratica in campo e inizierà a partire dal mese di febbraio per concludersi a marzo. Le iscrizioni si potranno presentare presso la segreteria dell’Istituto tel. 0572 49401 o direttamente on-line sul sito www.agrariopescia.edu.it. Saranno accettate fino ad un massimo di 48 domande. Con una comunicazione personalizzata gli iscritti verranno informati della data della prima lezione teorica. La quota di iscrizione è di €. 130,00 (€ 110,00 per i soci Coop Fi) comprensiva della quota assicurativa. Per ulteriori informazioni si può contattare il prof. Alessandro Catola al numero di cellulare 338 8452828 o per email (catola.alessandro@agrariopescia.edu.it).