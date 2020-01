Match clou a reti bianche per il Pescia e conferma del primato

Pareggio a reti bianche per il Pescia nel match clou contro la Montagna Pistoiese. Una gara con grande aggressività in campo con poche le emozioni in campo. Al’11’ Scaffai gira volo da fuori con la sfera che esce di poco oltre la traversa. Al 31′ da un corner di Scaffai la palla arriva a Pagni che conclude di prima intenzione, fuori di poco. Al 40′ il Pescia resta in dieci uomini per l’espulsione di Maraviglia. Nella ripresa la musica non cambia con il match giocato prevalentemente a centrocampo e come nel primo tempo le emozioni scarseggiano. Al 59′ punizione decentrata sulla destra per il Pescia, Forcieri tira verso la porta con Pieri costretto ad alzare sopra la traversa. Dal successivo calcio d’angolo colpo di testa di G. Cortesi alto di poco. PESCIA: Cintolesi, Foglia, Lepori (Bottaini), Chiavacci, Avanzati, Scaffai, Cortesi A. (Guazzelli), Pagni (Natali), Maraviglia, Forcieri, Cortesi G.. A disp.: Romani, Vitelli, Danesi, Lera, Biagi F., Salani. All.: Bendinelli.