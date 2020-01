Partono con due sconfitte le giovanili della Cestistica fermate nei rispettivi incontri. Gli under 14 non sono riusciti a passare sul campo di Quarrata sconfitti 70-49. Non va bene nemmeno agli under 13 costretti a cedere sul parquet lucchese della Libertas per 75-50. Tabellino: Magnani, Arnulfo, Ulivieri 12, Michelotti 4, Gigli 8, Innocenti, Rosi 7, Paccosi 2, Soldi, Martini 2 Terranova 11, Trincia 4. Fermi gli under 18, under 16 e under 15 che torneranno sul parquet la settimana prossima.