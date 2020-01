Giurlani, condanna Uncem. Per Franceschi promesse non mantenute

Nell’aprile scorso la Corte dei Conti ha condannato Oreste Giurlani a risarcire quasi 900mila euro all’Uncem, l’Unione dei Comuni Montani della Toscana di cui il primo cittadino è stato presidente dal 2005 al 2016. La sentenza è relativa al mancato versamento all’Inps degli oneri previdenziali e assistenziali nel periodo compreso tra il giugno 2011 e il 2016 per dipendenti e collaboratori esterni.

Tuona Oliviero Franceschi, di Lega Nord: “Giurlani, indignato per la sentenza, aveva dichiarato di voler convocare di lì a breve un consiglio comunale aperto per esibire in quella sede “prove documentali che di certo porteranno all’assoluzione in secondo grado”. “A distanza di 7 mesi ancora non vi è traccia di alcuna convocazione, ma solo le dichiarazioni di Giurlani secondo cui la Corte dei Conti ha sbagliato“.