Non basta Sodini alla Cestistica che cade ancora una volta

Ancora un no per la Cestistica che non riesce a regalarsi un sorriso di Natale; Donoratico alza le mani e vince per 84-76. Primi due quarti in pressoché equilibrio con i pesciatini che chiudono avanti 44-40 all’intervallo poi è vacanza anticipata per i rossoverdi che smettono di giocare subendo un incredibile 22-9 di parziale che chiude definitivamente il match. Nell’ultimo periodo la Cestistica prova a rifarsi sotto ma Donoratico gestisce con tranquillità. Ottima la prova del giovane Sodini, classe 2002, autore di 10 punti, 5/6 al tiro. Tabellino: Sodini 10, Lombardi, Cappellini 19, Mariottini, Spampani 6, Bernardi 4, Selicato, Ciervo, Guidi 11, Passaglia 7, Romano 19.