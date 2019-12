Il Pescia trova la vittoria sotto l’albero di Natale

Una quaterna per chiudere il 2019 sempre più capolista. Il Pescia stradomina e asfalta lo Spazzavento per 4-1. Ad aprire l’incontro sono però gli ospiti al 9′ con Fedi bravo ad approfittare di un’ingenuità difensiva. Il Pescia ha un momento di sbandamento ma al 27′ pareggia le sorti con Maraviglia. Nella ripresa i rossoneri si sciolgono e si lanciano con veemenza nella metà campo ospite. Al 54′ suggerimento di Pagni per G. Cortesi G., che insacca il 2-1. Al 75′ il terzo gol con Forcieri che con un diagonale potente chiude la gara. In pieno recupero Maraviglia si regala la doppietta. PESCIA: Cintolesi, Iammelli (Foglia), Danesi (Bottaini), Chiavacci, Avanzati, Natali (Lepori), Pagni (Lera), Scaffai (Kamal), Marviglia, Forcieri, Cortesi G.. A disp.: Romani, Salani, Guazzelli, Ancona. All.: Bendinelli