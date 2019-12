Vigilia di Natale sul parquet per le giovanili rossoverdi

Vigilia di Natale sul parquet per le giovanili della Cestistica. Pronte a scendere in campo gli under 18, domani, sabato alle 16 nel derby contro Chiesina. Turno casalingo alle 11,30 per gli under 16 contro Tavernelle. Doppia sfida Cestistica contro Versilia sabato al PalaBorelli. Alle 16,30 saranno di scena gli under 15 mentre a seguire alle 18,30 gli under 14. Sconfitta interna per gli under 13 contro Vela Basket 44-69. Tabellino: Arnulfo 2, Bruda 3, Cerchi, Ulivieri 17, Michelotti 4, Gigli 6, Rosi 2, Paccosi, Soldi, Martini, Terranova 2, Trincia 8.