Ultima del 2019 e la Cestistica vuol provare a riprendere il sorriso

Chiude il 2019 tra le mura amiche la Cestistica che ospita Donoratico in orario inconsueto domenica alle 21. Una gara tra due compagini coinvolte nella lotta salvezza, 8 punti per i pesciatini, 6 per i tirrenici appaiati alla Fides Livorno. Donoratico non vince da cinque giornate, ultimo successo 43-40!! contro Castelfranco. Non sono da meno i rossoverdi a secco da due turni. In settimana coach Traversi si era sfogato ammettendo una chiara difficoltà ad allenarsi in dieci giocatori per i troppi infortuni. La Cestistica si ritrova così a sperare che la dea bendata possa fargli l’occhiolino e ricevere in dono una vittoria salva crisi.