Domenica è tombola in Piazza XX Settembre con la Pubblica Assistenza e le bancarelle

Da molti anni, la seconda domenica di settembre è caratterizzata dalla festa e dalla grande tombola organizzata dalla Pubblica Assistenza ed anche quest’anno, domenica 14 alle 18,30, piazza XX settembre accoglierà questa iniziativa, diventata una tradizione per la città e i suoi abitanti e per i tanti soci e volontari dell’Associazione.

Non sarà soltanto giornata di tombola ma anche delle Bancarelle del mercatino dell’ artigianato, antiquariato, vintage e collezionismo collocate in Borgo della Vittoria, via Ricasoli, via Andreotti e via Buonvicini.